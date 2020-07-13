На Украине назвали неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции

Киев не готов рассматривать закрепление в Конституции особого статуса отдельных территорий Донбасса. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы уже несколько лет в Украине реализуем глубинную реформу децентрализации. В рамках этой реформы принимаются акты законодательства, вносятся изменения в Конституцию и именно в рамках этого процесса мы можем рассматривать полномочия пока оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Что касается непосредственно упоминания так называемых ОРДЛО в Конституции, для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами», — рассказал Кулеба в интервью украинскому изданию «Сегодня».

Он подчеркнул, что Украина — независимое государство и будет принимать те законы, которые посчитает нужными.

По мнению Кулебы, Киев уважает международные обязательства и всегда коррелирует свое законодательство с ними.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не был введен в действие. В конце 2019-го парламент продлил его до конца текущего года. Особый статус для региона вступит в силу, в частности, после вывода «незаконных формирований» с данных территорий.

Ранее 13 июля стало известно, что Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Вместе с тем специальный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Азамат Кульмухаметов признал, что процесс переговоров по Донбассу зашел в тупик.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

В феврале 2015-го в Минске состоялась встреча лидеров «четверки», на которой был разработан комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятых в сентябре 2014-го.