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Пожар на складе в Самаре локализован

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Фото: МЧС РФ по Самарской области
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В Самаре на складе локализован пожар на площади 10 тыс. кв. м, пишет 13 июля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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«В 18:39 локализация пожара на площади 10 тыс. кв. м. Вертолетом МЧС России было произведено девять сливов, сброшено 27 т воды», — говорится в сообщении спасателей.

Возгорание произошло на улице Профильной, 6 на площади 800 кв. м. Затем площадь пожара на складе достигла 10 тыс. кв. м.

По данным РЕН ТВ, на складе находятся лакокрасочные материалы, а также полиэтиленовые изделия.

Во время пожара произошло обрушение кровли.

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