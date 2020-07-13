Пожар на складе в Самаре локализован

В Самаре на складе локализован пожар на площади 10 тыс. кв. м, пишет 13 июля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 18:39 локализация пожара на площади 10 тыс. кв. м. Вертолетом МЧС России было произведено девять сливов, сброшено 27 т воды», — говорится в сообщении спасателей.

Возгорание произошло на улице Профильной, 6 на площади 800 кв. м. Затем площадь пожара на складе достигла 10 тыс. кв. м.

По данным РЕН ТВ, на складе находятся лакокрасочные материалы, а также полиэтиленовые изделия.

Во время пожара произошло обрушение кровли.