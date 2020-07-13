Сплав по реке Десне в Брянской области посвятят теме Древней Руси

Активисты Брянска организуют ночной сплав на байдарках по реке Десне. Темой соревнований станет Древняя Русь. Их участники будут получать дополнительные балы за костюмы и головные уборы в древне-русском стиле, а также за соответствующее оформление байдарки.

Сплав состоится в ночь на 19 июля. Стартуют лодки в 20:00 с городского пляжа в Бежицком районе. У любителей гребли еще есть возможность зарегистрироваться на странице организаторов.

Как пишет онлайн-газета «Брянские новости», это уже второй подобный водный праздник в Брянске. В 2019 году такой сплав провели в ночь на Ивана Купалу. Этот народный праздник отмечается 7 июля.