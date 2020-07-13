Прямой эфир

Сплав по реке Десне в Брянской области посвятят теме Древней Руси

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активисты Брянска организуют ночной сплав на байдарках по реке Десне. Темой соревнований станет Древняя Русь. Их участники будут получать дополнительные балы за костюмы и головные уборы в древне-русском стиле, а также за соответствующее оформление байдарки.

Сплав состоится в ночь на 19 июля. Стартуют лодки в 20:00 с городского пляжа в Бежицком районе. У любителей гребли еще есть возможность зарегистрироваться на странице организаторов.

Как пишет онлайн-газета «Брянские новости», это уже второй подобный водный праздник в Брянске. В 2019 году такой сплав провели в ночь на Ивана Купалу. Этот народный праздник отмечается 7 июля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020