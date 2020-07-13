Аномальную жару прогнозируют синоптики в Оренбургской области

В ближайшие сутки, 14 июля, в Оренбургской области температура воздуха будет подниматься до +41 градуса. Местами возможна гроза. При грозе ветер будет усиливаться до 18 м/с. Наиболее высокая вероятность неблагоприятных погодных явлений в центральных и западных районах Оренбуржья.

В северных районах области также будет очень жарко. Температура поднимется до +35 градусов. По словам дежурного синоптика Приволжского УГМС, которые приводит РИА «Оренбуржье», неустойчивую погоду в регионе будет формировать антициклон.

В середине недели юго-восточные потоки со стороны Казахстана повысят температурный фон и в ночные, и в дневные часы. К концу недели к западным границам подойдет атмосферный фронт и принесет кратковременные дожди.