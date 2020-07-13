Место для создания больничного комплекса определили в Ялте

Новый медицинский комплекс построят в районе улицы Халтурина в Ялте, заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

Инициатором строительства учреждения, оборудованного с использованием самых современных технологий, стало Федеральное медико-биологическое агентство, которое будет выступать и заказчиком работ. Об этом сообщает «Крыминформ».

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма занимается формированием земельных участков для последующей передачи ФМБА. В планах агентства также возведение и оборудование новых амбулаторно-поликлинических корпусов в Алупке и Гурзуфе.