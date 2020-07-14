Пандемия подтолкнула россиян решить накопившиеся проблемы со здоровьем

С конца марта государственная корпорация ВЭБ.РФ и цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» предоставляли возможность россиянам бесплатно получать дистанционные консультации врачей и за три месяца за помощью обратились более 100 тыс. раз. Пресс-релиз о результатах этой работы оказался в распоряжении «Известий» в понедельник, 13 июля.

67% пациентов обратились за помощью к врачам узкой специальности. Больше всего заявок поступило к гинекологам (17%), неврологам (13%), дерматологам (11%) оториноларингологам (10%) и эндокринологам (5%). Только 33% обратившимся была необходима срочная помощь терапевтов и педиатров.

«Во время эпидемии люди не имели возможности посещать медицинские учреждения и открыли для себя телемедицину. Кроме того, в некоторых регионах существует дефицит врачей узких специальностей. Наш проект с ВЭБ.РФ позволил жителям отдаленных городов и деревень получить бесплатно квалифицированную медицинскую помощь», — отметил генеральный директор «Доктор рядом» Денис Швецов.

По данным сервиса, многие люди задали давно волновавшие вопросы о здоровье благодаря возможности бесплатных дистанционных консультаций. Активнее всего услугами телемедицины пользовались женщины — 83% от числа всех запросов. Основная масса обращений (67%) пришлась на людей в возрасте от 25 до 50 лет. Две трети пациентов связывались с врачами дважды.

Чаще других возможностью удаленной консультации с врачами пользовались жители Москвы и Московской области (22%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области — (6%). За ними следует Татарстан (4%), Башкортостан (3,9%) и Краснодарский край (3,6%).

В начале июня Совет Федерации одобрил закон, дающий право правительству России применять телемедицинские технологии при эпидемиях или ЧС.