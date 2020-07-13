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В Росгидромете сообщили о возможности новых подтоплений в Подмосковье с 14 июля

Синоптики предупредили о сильном ливне в Москве 14 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Синоптики предупредили о сильном ливне в Москве во вторник, 14 июля. По прогнозам специалистов, выпадет половина месячной нормы осадков — 45 мм. Об этом в понедельник, 13 июля, «РИА Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, из-за обильных осадков не исключены подтопления и выход рек из берегов. По словам Тишковца, всему виной выход южного циклона в столичном регионе. Благодаря ему еще в шести регионах страны ожидаются ливни.

«Циклон охватит территорию в 350 тыс. кв. км, что сопоставимо территории Японии или Германии», — отметил специалист.

В Москве 14 июля прогнозируется 45 мм осадков, в области местами этот показатель может доходить до 75 мм, что составляет 80% месячной нормы осадков.

Тишковец отметил, что ливни будут сопровождаться ветреной погодой с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха составит +15–20 градусов. Час пик дождя придется на период с 15:00 до 21:00, пишет НСН.

Как пишет сайт kp.ru, коммунальные службы Москвы уже готовят бригады для ликвидации последствий прогнозируемой непогоды.

Погода начнет портиться уже вечером в понедельник, 13 июля. Ожидается выпадение около 20 мм осадков, порывы ветра до 20 м/с. Как пишет «Москва 24», автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном автотранспорте, находясь на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД. К концу четверга, 16 июля, по прогнозам специалистов, в столице выпадет до 100 мм осадков, что чревато подтоплениями тоннелей, ливневок, из берегов местами могут выйти реки и водоемы.

Наиболее интенсивные подъемы уровня воды прогнозируются в западной части Подмосковья, «ожидается развитие дождевого паводка с ростом уровня воды до 1–2 м», метеорологи квалифицируют это как опасное погодное явление. В частности, такая угроза есть в Можайском районе и в городком округе Наро-Фоминск, пишет телеканал «360».

Ранее 13 июля сообщалось, что тепло, по прогнозам синоптиков, вернется в Москву к 20-м числам июля. Ранее в тот же день сообщалось о снижении дневной температуры в центре европейской части России до +14 градусов, дождливая погода продержится несколько дней.

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