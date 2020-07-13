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Родителей утонувшей в ЯНАО двухлетней девочки без оснований сняли с учета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Комиссия по делам несовершеннолетних Приуральского района ЯНАО, не имея на то причин, сняла с учета родителей двухлетней девочки, которая была найдена мертвой на берегу реки. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в региональной прокуратуре.

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Следователи указали, что семья, где воспитывался ребенок, состояла на учете в органах опеки как неблагополучная, но недавно была снята с него. Установлено, что родители погибшей девочки регулярно злоупотребляли спиртными напитками и оставляли ее без присмотра.

«Несмотря на то что законные представители погибшей не трудоустроены, не прошли лечение от алкогольной зависимости, в нарушение требований Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в марте 2019 года комиссией принято решение о снятии семьи с учета, в результате чего проведение профилактических мероприятий прекращено», — говорится в сообщении надзорного органа.

Аналогичные нарушения выявлены в ОМВД России по Приуральскому району. В этой связи следователи вынесли органам опеки представления об устранении нарушений закона и потребовали их безотлагательное рассмотрение. Продолжаются проверки.

Об исчезновении девочки 8 июля сообщило окружное УМВД. В полицию поступило обращение от жительницы Приуральского района. Она заявила о пропаже своей двухлетней дочери, которая вечером гуляла во дворе дома в селе Катравож, но не вернулась с прогулки.

В тот же день окружное СУСК проинформировало, что тело ребенка обнаружили недалеко от места исчезновения, на берегу реки. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело.

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