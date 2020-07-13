Липецкая область готовится снять ограничения по коронавирусу

В Липецкой области в ближайшее время могут снять все ограничения по коронавирусу. Этого не исключают в региональном управлении здравоохранения.

Как рассказали GOROD48 в ведомстве, к 13 июля выздоровели 70% больных коронавирусной инфекцией, или около 3 тыс. человек. Сейчас в больницах остаются 213 человек с этой инфекцией и 372 человека с подозрением на нее. Лечение на дому получают 1106 пациентов с легкой формой COVID-19.

В управлении здравоохранения считают, что настало время перейти к третьему этапу снятия ограничительных мер. Он предполагает открытие всех магазинов и предприятий сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей, а также образовательных учреждений. Правда, в ресторанах и кафе расстояние между столиками не должно быть меньше 1,5 м.

С 13 июля в Москве стартовал новый этап снятия ограничений. Гражданам разрешается не носить маски на улице, но перчаточно-масочный режим остается в силе в общественном транспорте.