Эксперты объяснили рост числа преступлений с использованием банковских карт

Руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин и ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов 13 июля рассказали «Известиям», с чем связан резкий рост числа преступлений с использованием банковских карт.

Ранее в этот день МВД России опубликовало статистику, согласно которой число преступлений с использованием банковских карт с января по июнь 2020 года возросло почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«В период удаленки и даже после нее — по привычке — граждане стали чаще прибегать к онлайн-оплате и регистрироваться в онлайн-сервисах. Иногда бумажные деньги не принимали даже в транспорте. Доставка стала бесконтактная, с возможностью оплаты только по картам», — рассказал Евгений Гнедин.

По результатам аналитики Positive Technologies, за I квартал 2020 года доля атак, направленных на частных лиц, в целом составила 14%, при этом 33% всех украденных у частных лиц данных — это данные платежных карт.

В свою очередь, Сергей Голованов отметил, что растет количество случаев телефонного мошенничества.

«Чаще всего мошенники представляются службой безопасности банка и пытаются выведать у человека CVV, одноразовый код из СМС или получить доступ к онлайн-банкингу. Доверие жертвы повышает уверенность в голосе «сотрудника финансовой организации», просьба сверить личную информацию и использование стандартных формулировок», — сказал представитель «Лаборатории Касперского».

Для того чтобы снизить риск кражи денег с банковской карты, в Positive Techbologies рекомендуют следовать нескольким основным принципам. В частности, не держите большие суммы денег на карте. Надежнее, использовать другие счета или вклады, к которым карта не привязана. В случае необходимости периодически пополняйте карту с баланса такого счета или вклада через мобильный банк или онлайн-банк. На карте оставляйте только сумму, необходимую для текущих трат.

«Настройте в онлайн-банке или при визите в банк ограничения на лимиты переводов и снятия наличных, регион действия карты, например только в России, а также возможность онлайн-оплаты. Особенно это актуально для пенсионеров, которые в принципе не совершают онлайн-покупки и не путешествуют за границей», — отметил Евгений Гнедин.

По его мнению, при оплате в магазинах и снятии наличных в банкоматах стоит отдавать предпочтение бесконтактному считыванию карты (NFC), если в вашем мобильном встроена такая технология. Это снижает вероятность кражи данных карты, так как вместо номера карты передается специальный токен.

Что касается телефонного мошенничества, пользователям необходимо помнить, что злоумышленники не смогут вывести средства, пока не узнают CVV или одноразовый код из СМС, рассказал Сергей Голованов.

«Стоит с осторожностью относиться к звонкам от людей, которые представляются сотрудниками банков: не раскрывать информацию о своем счете или карте, не сообщать одноразовые пароли, а также не устанавливать на свои устройства стороннее ПО. Лучше положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру телефона, который можно найти на обратной стороне карточки», — заключил эксперт.