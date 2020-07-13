В ОБСЕ призвали к предотвращению эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию призвали Армению и Азербайджан принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на границе двух стран. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, которое в понедельник, 13 июля, приводит ТАСС.

«Стороны обвинили друг друга в начале столкновений. Сопредседатели Минской группы осуждают последние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации, включая применение существующих прямых каналов коммуникации между ними», — говорится в тексте.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. В минобороны Азербайджана заявили, что огонь открыли ВС Армении. Армянское оборонное ведомство утверждало, что азербайджанская сторона пыталась захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. В Армении погибших нет.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня.

МИД Турции, в свою очередь, призвал армянскую сторону «опомниться» и выразил готовность помочь Азербайджану.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.