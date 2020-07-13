Детские лагеря не будут открывать в Великом Новгороде

В Великом Новгороде до конца лета не будут открывать детские оздоровительные лагеря. Ситуация вызвана распространением коронавируса.

Соответствующее решение принял мэр города Сергей Бусурин. Помимо детских лагерей, принимать и размещать детей не смогут оздоровительно-образовательные центры. Об этом пишет ИА FlashNord.

Изначально предполагалось, что ограничение на работу лагерей будет действовать только в июне.

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