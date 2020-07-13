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Детские лагеря не будут открывать в Великом Новгороде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Великом Новгороде до конца лета не будут открывать детские оздоровительные лагеря. Ситуация вызвана распространением коронавируса.

Соответствующее решение принял мэр города Сергей Бусурин. Помимо детских лагерей, принимать и размещать детей не смогут оздоровительно-образовательные центры. Об этом пишет ИА FlashNord.

Изначально предполагалось, что ограничение на работу лагерей будет действовать только в июне.

Информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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