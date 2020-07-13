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Чеченский министр прокомментировал потасовку блогеров в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Министр информации и печати Чеченской Республики Ахмед Дудаев прокомментировал конфликт блогеров в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 июля.

Речь идет об инциденте, связанном с московским блогером Святославом Коваленко, который накануне опубликовал на своем YouTube-канале видео о том, что блогер Зелимхан Зелимханов приехал вместе со своими соратниками в столичный район Митино и избил Коваленко за то, что якобы тот «отказался признать авторитетом» Зелимханова. В итоге Коваленко разбили лицо.

Дудаев отметил, что уже связался с Коваленко и пообещал разобраться в этом деле. «Уверяю вас, ни один виновник не избежит наказания по закону», — заверил министр.

В свою очередь, Зелимханов в разговоре с телеканалом «360» сообщил, что Коваленко вел себя неадекватно и спровоцировал конфликт.

«У него уже была установлена камера, подготовлен оператор. Человек подготовился, спровоцировал. Мы живые люди, у всех есть характер, ментальность. Никто его толпой не бил. Был обыкновенный мужской разговор. Он преподнес это так, что его толпой избили. У него выходки были нацистские. Сам пригласил нас в этот двор», — заявил Зелимханов.

В марте московский писатель и главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов написал заявление в полицию после потасовки с бьюти-блогерами.

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