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Грибной сезон в Подмосковье признали аномальным

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Эксперты назвали нынешний грибной сезон в Московской области аномальным. Он начался слишком рано, но не принес любителям тихой охоты большой «улов».

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Как рассказал «Подмосковье сегодня» миколог Дмитрий Тихомиров, первые белые грибы начали находить в середине мая из-за чередования теплой и прохладной погоды. Много белых грибов встречается и сейчас, особенно на юге области, в районе Серпухова. Однако они в основном червивые, их поедают личинки грибного комара и грибной мушки.

Единственные грибы, которые сейчас можно собирать, — это лисички. Они редко бывают гнилыми и объеденными, сказал специалист. Также лисички растут очень медленно. Вероятно, именно сейчас после проливных дождей они достигли «товарного размера», который больше всего любят грибники.

Следующую волну грибов, вероятнее всего, следует ждать только в конце августа из-за сильной жары. Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается падение температуры ниже месячной нормы. Таким образом, для грибов снова будут созданы идеальные условия.

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