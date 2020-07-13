Новый сервис по прогнозу северного сияния поможет предотвратить аварии

Новый российский онлайн-сервис по прогнозу космической погоды предскажет начало полярного сияния в любой точке планеты, что поможет предотвратить аварии. Об этом рассказали «Известиям» в Минобрнауки России в понедельник, 13 июля.

Полярное сияние может вызывать сбои в работе автоматики высокоширотных железных дорог, которые выражаются в спонтанном переводе стрелок и некорректных сигналах семафоров, которые могут привести к аварии.

Сервис может анализировать характеристики солнечного ветра за 15 мин до начала его влияния на земную магнитосферу. Это поможет снизить риски возникновения технических проблем в навигации и радиосвязи, которые и проводят в том числе к столкновениям составов на железной дороге.

Эксперты отмечают, что разработка в том числе должна помочь избежать длительных потерь связи в арктическом регионе, позволив специалистам заранее подготовиться к вынужденному переходу на запасные передающие частоты.

Сейчас ученые проводят бета-тестирование системы, она уже доступна для широкого использования. Сервис не имеет аналогов по охвату территории и частоте обновления данных.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».