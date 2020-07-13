Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается в релизе, который поступил в распоряжение «Известий» 13 июля.

Юрченко поблагодарил специалистов федерации, особенно отметив работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации.

«Надеюсь, что вновь избранный глава Всероссийской федерации легкой атлетики сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития Федерации», — сообщил он.

Юрченко занимал пост президента ВФЛА с 28 февраля 2020 года.

2 июля стало известно, что Международная легкоатлетическая ассоциация World Athletics отложила рассмотрение вопроса о выдаче российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях до конца июля. Такое решение было принято в связи с невыплатой ВФЛА штрафа в установленный срок — 1 июля.

3 июля Юрченко сообщил, что выплата в адрес World Athletics штрафа в текущей экономической ситуации неподъемна. По его словам, для поиска этих средств было сделано всё возможное.

12 марта сообщалось, что World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн и намерена выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты $5 млн штрафа.