Поход в баню подорожает в Хабаровске

В Хабаровске вырастут цены на посещение муниципальных бань и прачечных. Это произойдет после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Как пишет ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на городскую администрацию, цены повысят на основании постановления мэра о поднятии тарифов. Такое происходит регулярно. В последний раз цены поднимались 1,5 года назад.

В среднем стоимость посещения бани увеличится на 7–8%. Теперь за двухчасовую помывку в будни придется отдавать 406,5 рубля, а в выходные и праздничные дни — 457 рублей. Для пенсионеров и детей до семи лет процедуры будут дешевле — 284 и 134 рубля соответственно.

9 июля сообщалось, что в Хабаровске в плановом режиме заработали фонтаны. Оборудование подготовили в апреле, но из-за неблагоприятной эпидемической ситуации открытие сезона фонтанов было отложено.