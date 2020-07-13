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Новую экологическую лабораторию приобретут для Омска

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Автомобиль со специальным оборудованием для измерения выбросов покупает для Омска Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО. На это выделено около 22 млн рублей.

«Лаборатория предназначена для работы в системе экологического мониторинга за состоянием объектов окружающей среды, для оперативного контроля состояния атмосферного воздуха при плановых обследованиях, в случае возникновения различного типа ЧС и для проведения отбора и анализа проб воздушной среды, а также в целях научно-исследовательских работ», — отмечается в документации к электронному аукциону.

Эколаборатория будет измерять в атмосферном воздухе концентрацию десятков различных загрязняющих веществ, в том числе небезызвестного омичам этилмеркаптана, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН». Подрядчику необходимо будет доставить оснащенный автомобиль в Омск до 7 декабря.

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