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Площадь пожара на складе в Самарской области увеличилась до 10 тыс. кв. м

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Фото: соцсети
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Площадь пожара на складе в Самарской области увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает МЧС России.

Согласно последней информации, пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг сложности, к его ликвидации привлечены более 100 спасателей, катер и вертолет.

По данным РЕН ТВ, на складе находятся лакокрасочные материалы, а также полиэтиленовые изделия.

Во время происшествия произошло обрушение кровли.

Ранее в понедельник стало известно, что в результате возгорания в припаркованном около частного дома автомобиле в Ростовской области погиб двухлетний ребенок.

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