Парад мастер-классов проведут в Приморье

Во Владивостоке стартует социальный проект «Мы вместе», в рамках которого любой желающий сможет бесплатно поучаствовать в различных мастер-классах или экскурсиях.

Основные мероприятия состоятся с 18 июля по 22 августа. Цель проекта — сблизить людей разных возможностей, устранить социальную разобщенность и барьеры среди, к примеру, инвалидов и тех, кто полностью здоров, пишет Vostokmedia со ссылкой на городскую администрацию.

Жители Владивостока получат возможность научиться гончарному ремеслу, росписи дымковской игрушки, побывать на празднике «Иван Купала», посетить ретровечеринку. Первое мероприятие под названием «Ипполог» запланировано на эту субботу, 18 июля.

Проект реализуется в рамках госпрограммы Приморского края «Социальная поддержка населения». Она рассчитана до 2027 года.