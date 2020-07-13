Армения заявила о сбитых азербайджанских беспилотниках на границе

Вооруженные силы Армении сбили несколько беспилотников армии Азербайджана в районе границы двух стран. Об этом сообщает издание News.am со ссылкой на главу армянской парламентской постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности Андраник Кочарян в понедельник, 13 июля.

«В настоящий момент мы сбили несколько беспилотных дронов, одним из которых является «камикадзе», — сказал Кочарян в парламенте.

По его словам, ВС Армении пресекли «все действия противника».

Ранее, 12 июля, в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. В минобороны Азербайджана заявили, что огонь открыли ВС Армении. Армянское оборонное ведомство утверждало, что азербайджанская сторона пыталась захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. В Армении погибших нет.

Москва считает недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня.

МИД Турции призвал армянскую сторону «опомниться» и выразил готовность помочь Азербайджану.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.