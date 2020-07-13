Река пересохла в Ставропольском крае из-за жары

В Ставропольском крае во время экстремальной жары пересохла река Золка. Рыба в водоеме погибла.

О пересохшей реке сообщили жители села Нижнезольского в Георгиевском городском округе. По их словам, в русле остались крупные рыбы, которые погибли из-за нехватки воды. На территории села русло высохло полностью, пишет NewsTracker.

Некоторые жители региона предполагают, что причиной пересыхания реки могло стать перекрытие русла выше по течению.

Ранее сообщалось, что массовый мор толстолобиков был замечен на реке Амур в Хабаровском крае. Местные жители отмечали, что среди мертвой рыбы встречаются в основном крупные особи.