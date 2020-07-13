Новый плавучий остров появился в Ижевском пруду

В Ижевске заметили новый плавучий остров. В процессе буксировки он развалился на части.

По данным спасателей, размер острова составил примерно 6 на 12 м. Было принято решение о буксировке острова в район парка имени Кирова для дальнейшей утилизации. Во время транспортировки остров начал разваливаться. С помощью катеров спасатели разделили его на части, не представляющие угрозу. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Плавучий остров появлялся в Ижевске весной 2017 года. Размер объекта составил 100 на 50 м. Остров отбуксировали к берегу. В дальнейшем его пришвартовали в районе шлакоотвала для дальнейшей переработки.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года на водохранилище Гоцатлинской гидроэлектростанции в Дагестане появился остров из отходов. Ненужные вещи, бутылки и очистки в воду сбрасывали местные жители.