Эксперты ВОЗ в Китае определят природу происхождения коронавируса

Миссия работы экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае — установить, животного ли происхождения коронавирус COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» 13 июля со ссылкой на представителя ВОЗ.

«Один из самых серьезных вопросов для нас заключается в том, чтобы узнать, передался ли коронавирус человеку от животного и что это было за животное», — говорится в сообщении.

10 июля сообщалось о том, что группа зоологов и эпидемиологов ВОЗ отправилась в Китай.

Ранее, 7 июля, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что организация намерена направить своих представителей в Китай, чтобы установить природу происхождения коронавируса и основная задача группы будет заключаться в подготовке плана работы в этом направлении для международной миссии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года. Очагом инфекции стал город Ухань в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Сегодня в мире, по данным Worldometers, насчитывается 13 082 757 случаев заболевания, выздоровевших 13 082 757 человек, погибших — 572 553.

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