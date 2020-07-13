Число жертв оползней и наводнений в Японии достигло 72

В результате наводнений и оползней из-за мощных ливней в Японии погибли 72 человека. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил японский телеканал NHK.

По его данным, большинство людей погибли в юго-западной префектуре Кумамото — там зафиксировали 64 смерти. В префектуру прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ, чтобы оценить масштабы бедствия. В частности, он посетил дом престарелых, в котором погибли 14 человек, а также встретился с губернатором префектуры Кумамото. Чиновник пообещал, что власти страны постараются как можно скорее восстановить пострадавшие от ливней регионы, пишет RT.

Как отмечает телеканал «360», о судьбе еще минимум 13 человек ничего не известно, они числятся пропавшими без вести. В зоне стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. Участие в них принимают больше 20 тыс. солдат Сил самообороны страны.

Из-за разгула стихии, по последним данным, пострадали свыше 14 тыс. домов. По прогнозам синоптиков, проливные дожди продолжатся на западе и востоке страны вплоть до вторника. Так, в понедельник на севере Кюсю может выпасть до 150 мм осадков, а во вторник — до 300 мм, пишет сайт aif.ru. Жителей страны призвали не терять бдительность и сообщили о риске выхода некоторых рек в префектуре Иватэ из берегов.

7 июля сообщалось, что в Японии не менее 50 человек погибли в результате наводнений, вызванных ливнями. Почти все погибшие проживали в префектуре Кумамото. Тело одной 82-летней женщины нашли в префектуре Фукуока.