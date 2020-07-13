В ВОЗ оценили ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует информацию о российских вакцинах на глобальной платформе, заявила в понедельник, 13 июля, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя завершение первой стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«ВОЗ приветствует информацию о российских вакцинах на глобальной платформе», — сказала представитель организации, отметив, что вакцина, разработанная центром Гамалеи, уже есть в глобальном ландшафте вакцин-кандидатов, однако это пока только первая стадия клинических испытаний.

Вуйнович также призвала все страны работать через объединенную платформу, где будет размещаться информация о вакцинах.

Ранее в понедельник директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная вакцина может поступить в гражданский оборот в середине августа.

10 июля сообщалось, что специалисты Минобороны и ученые из Центра им. Н. Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины.

15 июля планируется выписка первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность вакцины, сообщили 10 июля в военном ведомстве.

Состояние участников испытаний оценивается как хорошее, жалоб на самочувствие или на негативные реакции от препарата не поступало.

6 июля стало известно, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

В России с начала пандемии выявлено 733 699 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровели 504 021 человек.

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