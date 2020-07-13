«Норникель» уволил сотрудников из-за нарушений экологических норм

Компания «Норильский никель» уволила директора, главного инженера и его заместителя по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений по итогам внутреннего расследования происшествия на Талнахской обогатительной фабрике.

Решение было принято после того, как на ТОФ были выявлены два случая слива технической воды из хвостохранилища фабрики на прилегающую территорию. Экспертиза проб воды показала, что негативного влияния на окружающую среду слив не оказал. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ, входит в структуру Федеральной службы по надзору в сфере природопользования) подтвердили это.

«Компания считает подобные действия эксплуатационного персонала недопустимыми», — заявили в «Норникеле» 13 июля.

По словам операционного директора «Норникеля» Сергея Дяченко, «любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены».

В компании заявили о нулевой толерантности к экологическим нарушениям, а также пообещали применять жесткие санкции в случае их обнаружения.

«Норильский никель» объявил о реорганизации блока заместителя директора Заполярного филиала. На это подразделение ЗФ будут возложены функции технического сопровождения эксплуатации гидротехнических сооружений и инструментального контроля за их состоянием.

Подобные меры являются жесткими, но оправданными и говорят о решительности компании в области заботы об экологии на промышленных производствах, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Кроме того, принятые меры помогут в будущем избежать подобных происшествий, отметил он.