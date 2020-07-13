Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В правительстве поддержали законопроект о территориальной целостности России
Мир
Армения заявила о сбитых азербайджанских беспилотниках на границе
Культура
Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля
Мир
Эксперты ВОЗ в Китае определят природу происхождения коронавируса
Общество
В Росгидромете сообщили о возможности новых подтоплений в Подмосковье с 14 июля

«Норникель» уволил сотрудников из-за нарушений экологических норм

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Норильский никель» уволила директора, главного инженера и его заместителя по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений по итогам внутреннего расследования происшествия на Талнахской обогатительной фабрике.

Решение было принято после того, как на ТОФ были выявлены два случая слива технической воды из хвостохранилища фабрики на прилегающую территорию. Экспертиза проб воды показала, что негативного влияния на окружающую среду слив не оказал. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ, входит в структуру Федеральной службы по надзору в сфере природопользования) подтвердили это.

«Компания считает подобные действия эксплуатационного персонала недопустимыми», — заявили в «Норникеле» 13 июля.

По словам операционного директора «Норникеля» Сергея Дяченко, «любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены».

В компании заявили о нулевой толерантности к экологическим нарушениям, а также пообещали применять жесткие санкции в случае их обнаружения.
«Норильский никель» объявил о реорганизации блока заместителя директора Заполярного филиала. На это подразделение ЗФ будут возложены функции технического сопровождения эксплуатации гидротехнических сооружений и инструментального контроля за их состоянием.

Подобные меры являются жесткими, но оправданными и говорят о решительности компании в области заботы об экологии на промышленных производствах, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Кроме того, принятые меры помогут в будущем избежать подобных происшествий, отметил он.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020