В Минфине не исключили расширения «Дальневосточной ипотеки» на вторичное жилье
Министерство финансов России рассматривает возможность расширения программы «Дальневосточная ипотека» на вторичное жилье. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации в понедельник, 13 июля.
«Мы экспериментируем с покупкой жилья на вторичном рынке, в частности в части «Дальневосточной ипотеки», где только в трех городах есть значимое первичное строительство — это Якутск, Хабаровск, Владивосток. В других городах нет такого строительства, поэтому сейчас мы обсуждаем возможность того, чтобы распространить все-таки «Дальневосточную ипотеку» на вторичное жилье», — рассказал Моисеев.
Он добавил, что Минфин не рассматривает расширение федеральной программы льготной ипотеки под 6,5%, предусмотренной для новостроек, на вторичное жилье.
Льготная программа «Дальневосточная ипотека» была запущена по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Демография». Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке по программе «Дальневосточный гектар».
В конце декабря прошлого года Путин заявил, что меры господдержки по льготной ипотеке семей с детьми, введенные для жителей Дальнего Востока, могут быть распространены на регионы Зауралья.