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В Минфине не исключили расширения «Дальневосточной ипотеки» на вторичное жилье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство финансов России рассматривает возможность расширения программы «Дальневосточная ипотека» на вторичное жилье. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации в понедельник, 13 июля.

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«Мы экспериментируем с покупкой жилья на вторичном рынке, в частности в части «Дальневосточной ипотеки», где только в трех городах есть значимое первичное строительство — это Якутск, Хабаровск, Владивосток. В других городах нет такого строительства, поэтому сейчас мы обсуждаем возможность того, чтобы распространить все-таки «Дальневосточную ипотеку» на вторичное жилье», — рассказал Моисеев.

Он добавил, что Минфин не рассматривает расширение федеральной программы льготной ипотеки под 6,5%, предусмотренной для новостроек, на вторичное жилье.

Льготная программа «Дальневосточная ипотека» была запущена по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Демография». Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке по программе «Дальневосточный гектар».

В конце декабря прошлого года Путин заявил, что меры господдержки по льготной ипотеке семей с детьми, введенные для жителей Дальнего Востока, могут быть распространены на регионы Зауралья.

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