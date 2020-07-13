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Кот Мостик завершил свою вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

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Фото: соцсети
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Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик «сообщил» в Instagram 13 июля, что завершает свою вахту на Крымском мосту.

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«Переезжаю. Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил», — написано на странице кота.

Рыжий кот — талисман строительства Крымского моста. Его подбросили строителям, когда они появились на берегу пролива. Рабочие поселили в своей бытовке. Кот наблюдал за строительством как настоящий инспектор — для него создали специальный «Котмостнадзор». Вместе с котом стройку инспектировали чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.

Среди вариантов будущего кота-блогера подписчики назвали проект возведения моста с материка на Сахалин, «Северный поток», железнодорожный мост между РФ и Китаем через акваторию реки Амур.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и Европе — его длина составляет 19 км. Он состоит из авто- и железнодорожной частей.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря 2019 года. Движение машин по мосту открыто в мае 2018 года.

Грузовое железнодорожное движение по мосту открыли 30 июня 2020 года.

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