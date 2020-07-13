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Попытку сбыта украденной взрывчатки пресекли в Алтайском крае

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Работник рудника в Алтайском крае похитил 8 кг взрывчатки и в сговоре с приятелем попытался продать украденное. Речь идет об аммоните (смесь тротила и аммиачной селитры).

За несколько смен подозреваемый вынес с предприятия 8 кг аммонита, промышленный электродетонатор и детонирующий шнур, отмечает altapress.ru. Мужчин с поличным задержали сотрудники УФСБ по региону.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

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