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Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков. Такое мнение в понедельник, 13 июля, выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.

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«Госдолг США только с начала года вырос со 108 до 123% ВВП. Для США это еще не является критическим, но если тенденция не будет существенно изменена, то это будет уже критическим и для доллара, и для мирового рынка», — сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что США смело пошли на эти долги при уровне гарантий и стабильности рынков развитых стран.

«Если эта тенденция будет продолжаться, то это новые риски в мире и для развивающихся рынков, потому что мы очень связаны с ними», — добавил глава Счетной палаты.

На прошлой неделе в Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировали рекордный уровень мирового госдолга по итогам 2020 года. Предполагается, что он составит 101,5% мирового ВВП и это произойдет впервые в истории.

В конце июня МВФ скорректировал в худшую сторону прогноз падения мирового ВВП — до 4,9% вместо 3%, которые аналитики предрекали в апреле.

Вместе с тем еще в апреле эксперты спрогнозировали рост государственного и частного долга Соединенных Штатов в 2020 году из-за распространения коронавируса.

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