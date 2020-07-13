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Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения на воде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спасатели напомнили жителям Московского региона правила поведения во время отдыха на водоемах. Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС России.

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Прежде всего, рекомендуется купаться утром или вечером, когда солнце греет, но отсутствует опасность перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, а воздуха — не ниже +20-25 градусов.

«Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания - ясная безветренная погода, температура воздуха плюс 25 и более градусов», — приводит слова спасателей РИАМО.

Спасатели также предупредили об опасности возникновения судорог при длительном пребывании в воде, чаще всего в икроножных мышцах. В этой ситуации рекомендуется сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямив ноги, после чего захватить руками большие пальцы ног и сильно потянуть их на себя. По словам специалистов, работа веденной мышцей ускоряет исчезновение судороги.

Если все же судороги в ногах не проходят, следует лечь на спину и плыть к берегу, работая руками, при поражении рук — ногами. Главное — мобилизовать все силы и подавить страх и панику.

На официальных пляжах Подмосковья дежурят спасатели, при нахождении на «диком» водоеме не следует нырять и купаться в незнакомом месте, а также далеко заплавать. Во время купания ни в коем случае нельзя заплывать на судовой ход и приближаться в судах, играть в игры, связанные с захватами, плавать на надувных матрасах и камерах, предназначенных для отдыха на берегу. Также не следует заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, отмечает телеканал «360».

10 июля в Роспотребнадзоре заявили, что в настоящее время нет подтверждений передачи коронавирусной инфекции в открытых водоемах. Между тем, в ведомстве предупредили и о других опасностях, с которыми могут столкнуться отдыхающие, в их числе церкариоз, лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатиты А и B.

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