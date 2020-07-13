Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения на воде

Спасатели напомнили жителям Московского региона правила поведения во время отдыха на водоемах. Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС России.

Прежде всего, рекомендуется купаться утром или вечером, когда солнце греет, но отсутствует опасность перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, а воздуха — не ниже +20-25 градусов.

«Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания - ясная безветренная погода, температура воздуха плюс 25 и более градусов», — приводит слова спасателей РИАМО.

Спасатели также предупредили об опасности возникновения судорог при длительном пребывании в воде, чаще всего в икроножных мышцах. В этой ситуации рекомендуется сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямив ноги, после чего захватить руками большие пальцы ног и сильно потянуть их на себя. По словам специалистов, работа веденной мышцей ускоряет исчезновение судороги.

Если все же судороги в ногах не проходят, следует лечь на спину и плыть к берегу, работая руками, при поражении рук — ногами. Главное — мобилизовать все силы и подавить страх и панику.

На официальных пляжах Подмосковья дежурят спасатели, при нахождении на «диком» водоеме не следует нырять и купаться в незнакомом месте, а также далеко заплавать. Во время купания ни в коем случае нельзя заплывать на судовой ход и приближаться в судах, играть в игры, связанные с захватами, плавать на надувных матрасах и камерах, предназначенных для отдыха на берегу. Также не следует заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, отмечает телеканал «360».

10 июля в Роспотребнадзоре заявили, что в настоящее время нет подтверждений передачи коронавирусной инфекции в открытых водоемах. Между тем, в ведомстве предупредили и о других опасностях, с которыми могут столкнуться отдыхающие, в их числе церкариоз, лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатиты А и B.