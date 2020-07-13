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Двое мужчин погибли при попытке спасти подростка в Красноярском крае

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В Красноярском крае в окрестностях поселка Курагино утонули двое мужчин на протоке Дурная. Они пытались спасти 16-летнего подростка. Парню удалось выбраться на берег.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на СК по Красноярскому краю и Хакасии, инцидент произошел днем 12 июля. Во время купания парень начал тонуть. К нему на помощь бросились двое мужчин, 47 и 60 лет. Они поплыли по реке, но попали в воронку и утонули.

По факту случившегося следователи проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства инцидента. Позже будет принято процессуальное решение.

13 июля сообщалось, что в Аргаяшском районе Челябинской области утонул 75-летний мужчина и его шестилетний внук. Их тела обнаружили в 4 м от берега на глубине 3 м.

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