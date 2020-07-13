В Росгидромете сообщили о возможности новых подтоплений в Подмосковье с 14 июля

Со вторника в Московской области из-за обильных осадков могут произойти затопления и подтопления пониженных участков территории и построек. Об этом в понедельник, 13 июля, пишет пресс-служба Росгидромета.

«В период с 14 по 16 июля из-за сильных и очень сильных дождей на реках Центрального федерального округа ожидается формирование дождевых паводков, при прохождении которых возникнет угроза подтопления местности. На реках западных районов Московской области возможно достижение неблагоприятных и местами опасных отметок с увеличением подтопления пониженных участков местности», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в областном главке МЧС предупредили о сильном дожде 14 июля.

«В период с 15:50 до 24:00 13 июля, а также с 9:00 14 июля до конца суток по территории Московской области местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, усиление северного ветра порывами до 15–20 м/с», — заявили спасатели.

Накануне сообщалось о подтоплении 21 приусадебного участка и 12 частных домов на территории Можайского городского округа (Московская область). Уровень воды на подтопленных территориях достиг 1 м.