Токаев заявил о продлении карантинного режима в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о продлении до конца июля карантина в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Об этом он написал в Twitter 13 июля.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты», — говорится в сообщении.

Токаев поблагодарил медиков, полицейских и волонтеров за самоотверженную работу в борьбе с коронавирусом.

Ранее, 8 июля, он объявил 13 июля днем траура по погибшим от опасной вирусной инфекции.

4 июля в Казахстане вступили в силу новые ограничения в связи с коронавирусом. Сокращено пассажирское автобусное сообщение между регионами, запрещаются зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также семейные и памятные мероприятия. Закрыты салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры и развлечений.

По данным статистического бюро Worldometer, на 13 июля в Казахстане зарегистрировано более 58 тыс. случаев заболевания COVID-19, 375 пациентов скончались.