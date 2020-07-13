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Порядка 4 млрд рублей направят на ремонт опасных дорог в Усть-Илимске

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В Иркутской области потратят 4,6 млрд рублей на приведение в нормативное состояние особо опасных участков трассы. В течение трех лет отремонтируют 109 км дорог. Такое поручение дал врио губернатора Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усть-Илимский район.

В ГИБДД сочли возможным увеличение максимальной скорости на дорогах

Проезжая по трассе Братск — Усть-Илимск, он признал, что обращения, которые поступают к нему в соцсетях по поводу неудовлетворительного состояния проезжей части, вполне обоснованны. Так называемый ямочный ремонт ситуацию не спасает.

ИА IrkutskMedia добавляет, что в этом районе области ведется реконструкция аварийного моста. Власти поручили синхронизировать работы по переправам с региональным министерством природных ресурсов и экологии. Это необходимо для расчистки русел рек.

В следующем году ремонт дорог начнется в Братском районе.

В середине июня сообщалось о начале восстановительных работ на мосту в Байкальске Иркутской области, который пострадал во время наводнения в 2019 году.

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