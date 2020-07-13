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Набиуллина опровергла необходимость деноминации рубля
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Набиуллина опровергла необходимость деноминации рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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О деноминации рубля в России речи не идет, с номиналами денежных купюр в стране всё в порядке. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации 13 июля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке всё и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем», — цитирует ее «РИА Новости».

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала разговоры о деноминации провокацией.

«Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес», — сказала она.

Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился.

По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег. Он считает, что это говорит о возможной необходимости провести деноминацию из соотношения 1 к 100.

В ответ на это директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг заявил 10 июля о нецелесообразности деноминации в стране в настоящее время.

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