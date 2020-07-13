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Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центробанк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом в понедельник, 13 июля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

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«В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум. И данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения», — сказала Набиуллина.

Ожидается, что следующее заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике состоится 24 июля.

Центробанк 19 июня снизил ставку на 1 процентный пункт впервые за пять лет и установил ее на уровне 4,5% годовых.

После этого главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров в разговоре с «Известиями» заявил, что это решение ЦБ повлечет за собой снижение стоимости кредитов, в том числе ипотечных, и уменьшение ставок по депозитам.

По прогнозам аналитиков рейтинговых агентств Moody’s, АКРА и «Национальные кредитные рейтинги» ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже к концу 2020 года.

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