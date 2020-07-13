Эксперты рассказали о новом статусе Госсовета в России

Госсовет станет основной площадкой для диалога президента с регионами, на которой будут обсуждаться как вопросы государственного значения, так и промежуточные итоги работы в субъектах. Об этом в понедельник, 13 июля, рассказали опрошенные «Известиями» члены рабочей группы (РГ) по Конституции и эксперты.

Согласно новой редакции Конституции, Госсовет будет обеспечивать функционирование и взаимодействие органов публичной власти и определять направления внутренней и внешней политики. Для закрепления статуса этой структуры будет разработан отдельный федеральный закон.

По словам члена РГ, главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, Госсовет станет одним из ключевых институтов в политической системе и гармонично впишется в правовую и управленческую систему.

Другой член РГ, завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сурен Авакьян отметил, что основная задача Госсовета — это услышать мнения субъектов по самым важным вопросам.

В свою очередь политолог Константин Калачев добавил, что Госсовет через реформы хотят превратить в реальный мозговой центр. Таким образом, большое внимание будут уделять составу, и не исключено, что в нем может быть расширено представительство регионов.

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