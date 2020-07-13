Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей, каждая из которых обошлась режиссерам в $1. Об этом сообщил портал Deadline.

Так, Кинг продал права на экранизацию новелл из сборника «Пусть истекает кровью», опубликованного в апреле 2020 года.

Права на произведение «Телефон мистера Харригана» теперь принадлежат режиссеру Джону Ли Хэнкоку и продюсеру Райану Мерфи. История рассказывает о дружбе ребенка с покойным соседом. Известно, что экранизация выйдет на стриминговой платформе Netflix, пишет сайт aif.ru.

Режиссер Бен Стиллер приобрел права на экранизацию «Крысы». В этой новелле рассказывается о писателе, который решился на сделку с крысой. Стиллер выступит не только в роли режиссера, но и сыграет в картине главную роль.

Даррен Аронофски займется экранизацией третьего произведения под названием «Жизнь Чака», которая повествует о человеке с опухолью мозга, сообщает телеканал «360». Каждая из четырех глав наполнена паранормальными явлениями и мистикой.

В сборнике была еще одна новелла — под названием «Пусть истекает кровью». Но права на нее пока еще никто не приобрел. Предположительно, это намеревается сделать телесеть HBO.

В феврале сообщалось, что «король ужасов» Стивен Кинг занял первое место в списке 20 самых издаваемых в России авторов в 2019 году, обойдя писательницу детективов Дарью Донцову, которая несколько лет возглавляла рейтинг.