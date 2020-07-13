Предъявление обвинения Ивану Сафронову может занять несколько часов

Советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову предъявят обвинение в ближайшее время, сообщил «Известиям» его адвокат Евгений Смирнов.

По словам защитника, это процесс займет два-три часа, но может и затянуться надолго.

По словам источников, знакомых с ситуацией после предъявления обвинения и ознакомления с обвинительным актом, Иван Сафронов сразу будет допрошен в качестве обвиняемого.

Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. По версии следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал своей вины.

Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Суд 13 июля должен предъявить Сафронову обвинение.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации «Роскосмос» сообщалось в мае.