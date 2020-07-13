Обыски проходят в администрации Кирова по делу о злоупотреблении полномочиями

В администрации города Кирова проходят обыски по делу о злоупотреблении полномочиями должностными лицами из числа сотрудников, сообщило Следственное управление СК РФ по Кировской области 13 июля.

«Следственным отделом по Первомайскому району города Кирова СУ СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами из числа сотрудников администрации муниципального образования «Город Киров» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году должностные лица городской администрации, действуя в интересах одного из застройщиков, осуществили выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: город Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 58 «б».

При этом, уточняется в сообщении, должностным лицам было известно о незавершенном строительстве объекта, тем самым в официальный документ были внесены заведомо ложные сведения.

В феврале 2019 года Административная техническая инспекция администрации Кирова проверила указанный земельный участок и обнаружила объект недостроенным: он не был подключен к инженерным коммуникациям в соответствии с проектной документацией.

Следственный отдел по Первомайскому району города Кирова устанавливает обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.

Ранее, 11 июля, сообщалось о задержании бывшего главы Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна по подозрению в превышении должностных полномочий.