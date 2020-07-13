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Губернатор назвал автора фотографий «переполненного» морга в Томске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Автором фотографий якобы переполненного морга в Томской области был похоронный агент. Об этом 13 июля сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин.

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«Фотосессия» в морге шла пять дней — со 2 по 6 июля. Как рассказали сотрудники морга, фотографировал не работающий в морге работник частной похоронной службы, часто забирающий тела для захоронения и отлично знающий расположение помещений морга. Его вспомнили и узнали», — приводит его слова региональный депздрав на своей странице «Вконтакте».

По словам санитара, который запечатлен на фотографиях, его засняли во время того, как он складывал одежду умерших, ветошь и одноразовые костюмы. В этот момент в помещении находилось около 10-12 тел и из них не было ни одного с COVID-19. Он подчеркнул, что в данный морг возят тела не только из больницы №3, но и из других медицинских учреждений.

«Говорить о морге, забитом ковидными трупами, не просто за гранью журналистской этики, но и человеческой логики. Региональный оперативный штаб сообщает о каждой смерти от коронавируса. Причем часто делает это, даже опережая федеральный оперативный штаб, рассказывая не просто о фактах смерти, но и об обстоятельствах гибели людей», — подчеркнул Жвачкин.

Ранее в социальных сетях, а позднее и в местных СМИ появились фотографии, на которых можно увидеть морг городской больницы № 3 Томска, заполненный черными мешками. Пользователи, публикующие данные фото, утверждали, что в мешках находятся тела погибших от COVID-19. Оперштаб 7 июля заявил, что информация не соответствует действительности, а в мешках была ветошь.

Через два дня Жвачкин освободил от должности главу регионального департамента здравоохранения Александра Холопова.

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