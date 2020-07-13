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ФСБ начала предъявлять обвинение Сафронову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная служба безопасности России начала предъявлять обвинение в государственной измене советнику главы «Роскосмоса», экс-журналисту Ивану Сафронову. Об этом в понедельник, 13 июля, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

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«В следственном управлении ФСБ началась процедура предъявления обвинения Сафронову в присутствии адвокатов. Он также будет допрошен в качестве обвиняемого», — заявил он.

При этом адвокат бывшего журналиста Иван Павлов указал, что планируется формальная процедура ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, которая по содержанию целиком совпадает с постановлением о возбуждении уголовного дела. По словам адвоката, группа защитников находится внутри следственного управления ФСБ.

«У них будет возможность пообщаться с Иваном. И здесь всё зависит от того, как Иван будет настроен. Кроме того, будет допрос», — рассказал Павлов.

У стороны защиты также будет возможность сформулировать свои вопросы следствию и зафиксировать их в протоколе.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. По версии следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину.

Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Суд 13 июля должен предъявить Сафронову обвинение.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации «Роскосмос» сообщалось в мае.

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