МИД Турции заявил о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией

Турция призывает Армению «опомниться» и готова оказать любую посильную помощь Азербайджану. Об этом сообщает телеканал TRT Haber 13 июля со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Министр осудил вооруженные провокации Армении на границе с Азербайджаном. Он прокомментировал сообщения о столкновениях на азербайджано-армянской границе, которые привели к гибели военнослужащих Азербайджана.

«То, что делает Армения, неприемлемо, пусть она соберется с мыслями», — сказал Чавушоглу. Он добавил, что Турция на стороне Азербайджана в вопросе поддержания его территориальной целостности.

Ранее в тот же день EADaily сообщило о подробном докладе министра обороны Армении Давида Тонояна. На заседании правительства республики 13 июля он заявил о предупреждении армянскими военнослужащими появившихся у одного из опорных ВС Армении азербайджанских военных. Те вернулись на исходные позиции, однако вскоре открыли огонь по этой позиции, что вызвало ответный огонь с армянской стороны.

По версии Азербайджана, огонь открыли ВС Армении.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе двух стран начались столкновения. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. У Армении потерь нет.

Отношения между двумя странами остаются обостренными из-за вопроса Нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.

Регион расположен в восточной части Армянского нагорья, согласно административно-территориальному делению Азербайджана находится на его территории.