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МИД Турции заявил о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Турция призывает Армению «опомниться» и готова оказать любую посильную помощь Азербайджану. Об этом сообщает телеканал TRT Haber 13 июля со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

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Министр осудил вооруженные провокации Армении на границе с Азербайджаном. Он прокомментировал сообщения о столкновениях на азербайджано-армянской границе, которые привели к гибели военнослужащих Азербайджана.

«То, что делает Армения, неприемлемо, пусть она соберется с мыслями», — сказал Чавушоглу. Он добавил, что Турция на стороне Азербайджана в вопросе поддержания его территориальной целостности.

Ранее в тот же день EADaily сообщило о подробном докладе министра обороны Армении Давида Тонояна. На заседании правительства республики 13 июля он заявил о предупреждении армянскими военнослужащими появившихся у одного из опорных ВС Армении азербайджанских военных. Те вернулись на исходные позиции, однако вскоре открыли огонь по этой позиции, что вызвало ответный огонь с армянской стороны.

По версии Азербайджана, огонь открыли ВС Армении.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе двух стран начались столкновения. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. У Армении потерь нет.

Отношения между двумя странами остаются обостренными из-за вопроса Нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.

Регион расположен в восточной части Армянского нагорья, согласно административно-территориальному делению Азербайджана находится на его территории.

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