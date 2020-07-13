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Детские лагеря в Курганской области откроются 14 июля

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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С 14 июля на территории Курганской области открываются детские оздоровительные лагеря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 июля на сайте регионального департамента образования и науки.

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«Всего планируется в этом году открыть 106 лагерей дневного пребывания и 18 загородных, включая санатории. Первыми начнут свою работу лагеря «Романтика», «Янтарный» (Кетовский район), «Салют» (Шадринский район), «Красные орлы» (Катайский район), оздоровительный комплекс Кургана «Космос» (Макушинский район). На базе Старопросветской школы Кетовского района для ребят откроется лагерь «Патриот Зауралья». В них всё готово для приема детей», — говорится в сообщении.

В связи с распространением коронавируса продолжительность смен в загородных лагерях составит 14 дней, в лагерях дневного пребывания — 15 рабочих дней. Предполагается, что нынешним летом в оздоровительной кампании примут участие 17 тыс. детей. В департаменте подчеркнули, что смены пройдут в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора.

С 13 июля возобновилась работа летних лагерей, детских секций и кружков в рамках третьего этапа снятия ограничений в Москве. Отмечается, что число посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок.

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