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Минобороны России заявило о хорошей переносимости вакцины от COVID-19

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о хорошей переносимости вакцины от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России, поступившем в распоряжение «Известий» 13 июля.

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«Первая группа из 18 добровольцев, у которых в ходе клинических испытаний оценивались безопасность и переносимость вакцины, заканчивает свое участие в клинических исследованиях через два дня. На данный момент состояние их здоровья хорошее. Полученные данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины», ― отмечается в пресс-релизе.

При этом в Минобороны подчеркнули, что эффективность и специфичность выработки иммунного ответа эксперты смогут окончательно оценить лишь по результатам анализов.

Накануне стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 13 июля в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 733 699 человек, умерли 11 439 пациентов, выздоровели ― 504 021.

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