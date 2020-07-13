Статуе Венеры в Петергофе сломали пальцы

У статуи Венеры Медицейской в Петергофе сломали четыре пальца. Об этом в понедельник, 13 июля, «Интерфаксу» сообщила директор Государственного музея-заповедника Елена Кальницкая.

«Пальцы сломали посетители-вандалы. У нас охраны не так много. Охрана, видимо, отвлеклась. У скульптуры отбито четыре пальца», — приводит агентство ее слова.

Кальницкая уточнила, что не планирует обращаться с заявлением в полицию, однако сообщит об этом в Министерство культуры.

Статуе предстоит реставрация.

В марте сообщалось, что на фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок.