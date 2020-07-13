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В Домодедове спасли пациентку с поражением 90% легких

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Домодедове спасли пожилую пациентку с поражением 90% легких, сообщает минздрав Московской области 13 июля.

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В инфекционное отделение Домодедовской больницы 65-летняя пациентка поступила с быстро развивающейся коронавирусной инфекцией. Она чувствовала недомогание всего несколько дней, но болезнь прогрессировала очень быстро, и на момент обращения за медицинской помощью уже было повреждено 90% легких пациентки.

«Ситуация осложнялась сопутствующими заболеваниями — гипертонией, сахарным диабетом и ожирением. Благодаря оперативно назначенному лечению и диагностике состояние пациентки удалось стабилизировать», — говорится в сообщении минздрава.

После месяца, проведенного на искусственной вентиляции легких, женщина пошла на поправку. Сейчас пациентка дышит без помощи аппарата ИВЛ и готовится к выписке, сообщил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По данным областного минздрава, за время пандемии от новой коронавирусной инфекции в Домодедовской больнице излечились от COVID-19 более 1 тыс. человек.

квПо данным минздрава Московской области на 13 июля, в регионе всего зафиксировано 60 688 случаев заболевания COVID-19, 41 289 человек выздоровели, 1009 человек скончались.

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