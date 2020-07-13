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Городские фонтаны начали включать в Рязани

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В Рязани приступили к подключению городских фонтанов. Специалисты завершают технические работы и заполнение чаш водой.

Первым был подключен фонтан на Театральной площади. Также в течение двух дней планируется заполнение чаши фонтана на Московском шоссе. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Фонтаны на Соборной площади и площади Победы, а также возле цирка планируют запустить в течение двух дней.

Перед подключением на всех фонтанах были установлены насосы и произведено подключение к электроснабжению.

9 июля сообщалось о возобновлении работы фонтанов. Оборудование было подготовлено еще в апреле, однако в городе действовали ограничения, связанные с распространением коронавируса.

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